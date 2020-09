Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 23.09.2020 (hib 993/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die FDP-Fraktion erfragt die Entwicklung verschiedener Netze in Deutschland vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. In einer Kleinen Anfrage (19/22441) erkundigen sich die Abgeordneten nach einer Situationsbewertung in den Sparten Energie, Telekommunikation, Post und Eisenbahn.