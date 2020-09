Gesundheit/Antwort - 23.09.2020 (hib 994/2020)

Berlin: (hib/PK) Im Verlauf der Coronakrise haben Staaten auch Einreisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland verfügt. Das Auswärtige Amt nehme fortlaufend Aktualisierungen seiner Reise - und Sicherheitshinweise vor, in denen auf entsprechende nationale Vorkehrungen in anderen Ländern hingewiesen werde, heißt es in der Antwort (19/22535) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/21701) der FDP-Fraktion.

Zu den Ländern mit Einreisebeschränkungen für Reisende aus Deutschland zählen den Angaben zufolge unter anderem Ägypten, Australien, China, Japan, Neuseeland, Russland, Saudi-Arabien, Singapur und die USA.