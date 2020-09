Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.09.2020 (hib 998/2020)

Berlin: (hib/JOH) Ob die Bundesregierung angesichts der Tatsache, dass sich trotz des deutschen und internationalen Engagements in Burkina Faso die soziale, aber auch die Sicherheitslage verschlechtert habe, eine umfassende Überarbeitung ihres dortigen Engagements plant, will die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mittels einer Kleinen Anfrage (19/22683) erfahren. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, in welchem finanziellen Umfang Deutschland Burkina Faso im Rahmen der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit seit 2018 unterstützt hat und welche Rolle dabei die Stärkung der Zivilgesellschaft spielt.