Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 23.09.2020 (hib 998/2020)

Berlin: (hib/JOH) In insgesamt vier Kleinen Anfragen (19/22528, 19/22529, 19/22530, 19/22531) erkundigt sich die AfD-Fraktion nach den Trinkwasservorräten sowie dem Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Trinkwasser in Mali, Niger, Äthiopien und Algerien. Weitere Fragen befassen sich mit der Ernährungssituation und der Energieversorgung in den jeweiligen Ländern.