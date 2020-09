Arbeit und Soziales/Antwort - 24.09.2020 (hib 1007/2020)

Berlin: (hib/CHE) Im Dezember 2019 sind knapp 21 Millionen deutsche Staatsangehörige sozialversicherungspflichtig vollzeitbeschäftigt gewesen sowie rund drei Millionen Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/22312) auf eine Kleine Anfrage (19/21635) der AfD-Fraktion. In der Antwort heißt es unter Bezugnahme auf Daten der Bundesagentur für Arbeit weiter, dass im Dezember 2019 rund drei Millionen Personen mit einer deutschen Staatsangehörigkeit ein Bruttoarbeitsentgelt im unteren Entgeltbereich erzielt hätten. Dies entspreche einem Anteil von 16 Prozent an allen deutschen sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten der Kerngruppe. Bei den Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit seien es eine Millionen beziehungsweise 37 Prozent gewesen.