Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 25.09.2020 (hib 1013/2020)

Berlin: (hib/EIS) Der Handel von Lebensmitteln mit Cannabinoiden ist das Thema einer Kleinen Anfrage (19/22558) der FDP-Fraktion. Die Einstufung von Produkten als Novel Food, die zum Beispiel Cannabidiol enthalten, führe in der Praxis zu erheblichen Schwierigkeiten, stellen die Liberalen fest. Deshalb wollen die Abgeordneten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Unterstützungsbitten im Rahmen der Novel Food-Einstufung seit dem Jahr 2017 von Unternehmen an das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) herangetragen wurden.