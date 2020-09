Bundestagsnachrichten/Antrag - 28.09.2020 (hib 1019/2020)

Berlin: (hib/PK) Die AfD-Fraktion fordert die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zur Corona-Pandemie. Die Bundesregierung habe durch den im März 2020 angeordneten Lockdown massiv in die grundgesetzlich geschützten Rechte der Bürger und der Wirtschaft eingegriffen, heißt es in einem Antrag (19/22832) der Abgeordneten. Infolgedessen bestehe ein großes öffentliches Interesse an der Aufklärung des Sachverhalts.