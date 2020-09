Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.09.2020 (hib 1026/2020)

Berlin: (hib/STO) Die "Ausreise von Kriegsfreiwilligen aus Deutschland in Konfliktgebiete" ist Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/22766). Darin erkundigt sie sich danach, wie viele deutsche Freiwillige beziehungsweise Freiwillige aus Deutschland ab 2012 etwa Richtung Ukraine oder mit den Zielen Syrien beziehungsweise Irak ausgereist sind, um sich an Kriegseinsätzen zu beteiligen. Auch will sie unter anderem erfahren, wie viele davon inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt sind.