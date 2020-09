Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 29.09.2020 (hib 1026/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Teilnehmer an einem Integrationskurs in den Jahren 2015 bis 2020 erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/22708). Auch will sie wissen, wie viele davon den Integrationskurs abgebrochen beziehungsweise nicht beendet haben. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele im genannten Zeitraum an einem Integrationskurs teilgenommen und das "Zertifikat Integrationskurs" erhalten haben.