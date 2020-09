Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 29.09.2020 (hib 1027/2020)

Berlin: (hib/CHB) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will von der Bundesregierung wissen, mit welchen Maßnahmen diese gegen den illegalen Export und die unkontrollierte Entsorgung von Plastikmüll vorgeht. In einer Kleinen Anfrage (19/22729) fragt die Fraktion unter anderem, wie viele Verdachtsfälle illegaler Abfallverbringung in den vergangenen zehn Jahren durch die zuständigen Behörden gemeldet wurden. Außerdem erkundigt sie sich, inwiefern die Bundesregierung im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft daran arbeitet, ein Exportverbot von Plastikmüll aus der EU in Entwicklungsländer voranzubringen.