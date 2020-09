Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 30.09.2020 (hib 1039/2020)

Berlin: (hib/JOH) Öffentlich-private Partnerschaften können nach Ansicht der Bundesregierung im Bereich der erneuerbaren Energien entwicklungs-, energie- und wirtschaftspolitischen Mehrwert bieten. Sie würden zu besserer und sicherer Energieversorgung und zur Umsetzung international vereinbarter Klimaziele beitragen sowie Exportchancen für deutsche Unternehmen bieten, schreibt sie in einer Antwort (19/22763) auf eine Kleine Anfrage (19/20381) der AfD-Fraktion. Dem Arbeitsmarkt sowohl im In- als auch im Ausland könnten sie damit positive Impulse geben.

In einer tabellarischen Anlage führt die Bundesregierung aktuelle beziehungsweise in den vergangenen fünf Jahren zugesagte Vorhaben der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) im Bereich der erneuerbaren Energien in Indien, Brasilien, China und der Türkei auf. Darüber hinaus verweist sie auf zwei weitere Vorhaben in Indien mit einer kombinierten Leistung von zirka hundert Megawatt im Bereich Wind- und Hydroenergie ohne staatliche Beteiligung. Diese beiden Vorhaben könnten jedoch nur in anonymisierter Form genannt werden, da der DEG nicht das Einverständnis der Kunden zu einer Veröffentlichung vorliege.