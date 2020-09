Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 30.09.2020 (hib 1040/2020)

Berlin: (hib/JOH) In welchen Bereichen sich Côte d'Ivoire nach Ansicht der Bundesregierung "besonders reformorientiert" zeigt, will die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/22732) erfahren. Weitere Fragen beziehen sich auf die Regierungsführung im Umweltsektor und die Korruptionsbekämpfung sowie den Schutz von Waldflächen.