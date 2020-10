Gesundheit/Kleine Anfrage - 05.10.2020 (hib 1055/2020)

Berlin: (hib/PK) Mit der Lage von Gehörlosen in der Coronakrise befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23021). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, mit welchen besonderen Herausforderungen Gehörlose in der aktuellen Epidemie konfrontiert sind.