Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 05.10.2020 (hib 1055/2020)

Berlin: (hib/CHB) Mit der Laufzeit von Atomkraftwerken in Europa befasst sich eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/22789). In Erfahrung bringen wollen die Parlamentarier unter anderem, welche europäischen Atomkraftwerke die bei ihrer Auslegung vorgesehene Laufzeit überschritten haben. Außerdem erkundigt sich die Fraktion detailliert nach der Laufzeitverlängerung einzelner Atomkraftwerke in ausgewählten europäischen Ländern.