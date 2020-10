Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 05.10.2020 (hib 1055/2020)

Berlin: (hib/CHB) Ob der Bundesregierung aktuelle Zahlen vorliegen, die den Rückgang der Artenvielfalt in Deutschland belegen, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/22834) wissen. Außerdem erkundigt sich die Fraktion unter anderem, welche Insektengattungen von signifikanten Populationseinbrüchen betroffen sind und in welchen Teilen Deutschlands die Zahl der Feldhamster, Biber und Rebhühner besonders stark zurückgegangen ist.