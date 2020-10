Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 05.10.2020 (hib 1055/2020)

Berlin: (hib/CHB) Das Problem der Per- und Polyfluorierten Alkylverbindungen (PFAS) in einheimischen Binnengewässern thematisiert eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/22864). In Erfahrung bringen wollen die Abgeordneten unter anderem, welche Gefahren von PFAS nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen für Mensch und Umwelt ausgehen