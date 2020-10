Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen/Antwort - 12.10.2020 (hib 1089/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hat die Bedeutung von Kleingärten für das Stadtklima hervorgehoben. "Kleingartenanlagen sind ein wichtiger Bestandteil des öffentlichen Grüns in Ballungsgebieten und Innenstädten", schreibt sie in der Antwort (19/23051) auf eine Kleine Anfrage (19/22711) der AfD-Fraktion. Die Anlagen würden zu guten klimatischen Bedingungen und dem Wohlbefinden von Stadtbewohnern in Hitzeperioden beitragen. Neue Fördermaßnahmen, die über bestehende Programme hinausgehen, sind den Angaben zufolge nicht geplant.