Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.10.2020 (hib 1092/2020)

Berlin: (hib/PK) Die FDP-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/23076) nach dem Einfluss des ägyptischen Geheimdienstes auf in Deutschland lebende Ägypter. Die Abgeordneten wollen wissen, welche Kenntnisse die Bundesregierung über die Überwachung von in Deutschland lebenden Ägyptern durch den ägyptischen Geheimdienst hat.