Stand und Perspektiven bei Microlaunchern

Wirtschaft und Energie/Antwort - 13.10.2020 (hib 1093/2020)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung sieht zahlreiche offene Fragen beim Thema Microlauncher. Daher sei zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Bewertung der Idee einer Offshore-Abschussplattform oder eines Weltraumbahnhofs insbesondere für Microlauncher nicht belastbar möglich, erklärt die Bundesregierung in der Antwort (19/23134) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/22442). Vor allem seien bei einer Startplattform in der Nordsee die Genehmigungsfähgikeit und weitere regulatorische Aspekte ebenso wie mögliche Konflikte mit anderen Nutzungen umfassend zu prüfen. Darüber hinaus weist die Bundesregierung darauf hin, dass zunächst der Bedarf an entsprechenden Lösungen ermittelt werden müsse. In der Antwort äußert sie sich auch zu technischen Fragen wie Startmöglichkeiten der leichten Trägerraketen.