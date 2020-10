AfD fragt nach wiederholtem Schuldenerlass

Finanzen/Kleine Anfrage - 13.10.2020 (hib 1094/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welchen Entwicklungsländern Deutschland nach erfolgten Schuldenerlassen erneute Darlehen in jeweils welcher Höhe und zu welchen Konditionen gewährt hat, will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung in einer Kleinen Anfrage (19/22982) erfahren. Außerdem wird nach Ländern gefragt, in denen sich trotz erfolgter Schuldenerlasse die Schuldenproblematik verschlechtert hat. Die Bundesregierung und soll zudem angeben, ob sie im Zuge der Corona-Pandemie weitere Schuldenerlasse plant.