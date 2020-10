Geldwäscheverdachtsmeldungen in Bezug auf Wirecard

Finanzen/Kleine Anfrage - 13.10.2020 (hib 1094/2020)

Berlin: (hib/HLE) Für die Anzahl der bei der Financial Intelligence Unit eingegangenen Verdachtsmeldungen mit Bezug zum Wirecard-Konzern seit dem 26. Juni 2017 interessiert sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23168). Ein weiteres Thema der Kleinen Anfrage ist die personelle Ausstattung der Financial Intelligence Unit, die für die Bearbeitung von Geldwäsche-Verdachtsmeldungen zuständig ist.