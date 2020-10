Fragen der FDP zu Kinder- und Jugendwahlen

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 16.10.2020 (hib 1104/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion will über Kinder- und Jugendwahlen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/23081) möchte sie unter anderem erfahren, mit welchen Maßnahmen und in welcher Höhe die Bundesregierung die Projekte "Juniorwahl" und "U-18-Wahl" in den vergangenen fünf Jahren strukturell und finanziell gefördert hat. Zudem fragt sie nach der Zahl der Teilnehmer bei den Projekten in den vergangenen fünf Jahren und ihrer wissenschaftlichen Evaluation.