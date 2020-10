FDP fragt nach Arbeitsweise des Ministeriums

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 16.10.2020 (hib 1104/2020)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Arbeitsweise des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und seiner nachgeordneten Behörden während der Corona-Pandemie. In einer Kleinen Anfrage (19/23092) will sie unter anderem wissen, wie viele Überstunden in den vergangenen zwölf Monaten im Ministerium und den Behörden geleistet wurden, wie viele Neueinstellungen vorgenommen wurden, wie viele Arbeitsplätze für Homeoffice ausgerüstet sind und wie viele Fehlzeiten und Dienstreisen es gab. Zudem möchte sie erfahren, ob es zu Verzögerung bei der Bearbeitung von Anträgen im Zuständigkeitsbereich des Ministeriums kam.