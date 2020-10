Die Linke fragt nach Neubescheinigungen von "Ghettorenten"

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 20.10.2020 (hib 1117/2020)

Berlin: (hib/CHE) Die Fraktion Die Linke hat eine Kleine Anfrage (19/23377) zur Neubescheinigung von Anträgen auf sogenannte Ghettorenten gestellt. Darin fragt sie die Bundesregierung unter anderem, wie diese ein Urteil des Bundessozialgerichts (B 13 R9/19 R) umsetzen will, in dem angemahnt wird, ein erweitertes Verständnis des Begriffs "Ghetto" anzuwenden und damit auch Fälle anzuerkennen, in denen die Lebensbedingungen von Antragstellern denen in einem Ghetto vergleichbar waren.