FDP fragt nach Baufortschritt am Regierungsterminal des BER

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.10.2020 (hib 1118/2020)

Berlin: (hib/HAU) Der aktuelle Stand des Baufortschritts am Regierungsterminal des Flughafens Berlin Brandenburg (BER) interessiert die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/23165) erkundigen sich die Liberalen bei der Bundesregierung nach dem geplanten Zeitpunkt beziehungsweise der Prognose der Fertigstellung für die Infrastruktur zur technisch-logistischen Sicherstellung des Hubschrauber-Flugbetriebs der Flugbereitschaft des Bundesministeriums der Verteidigung am BER.