Weitere Fragen zur "Bundeszentrale für Digitale Aufklärung"

Ausschuss Digitale Agenda/Kleine Anfrage - 21.10.2020 (hib 1121/2020)

Berlin: (hib/SCR) Die Fraktion Die Linke hat weitere Fragen zur geplanten "Bundeszentrale für Digitale Aufklärung". In einer Kleinen Anfrage (19/23436) bezieht sich die Fraktion auf aus ihrer Sicht fehlende beziehungsweise unvollständige Antworten der Bundesregierung auf eine frühere Kleine Anfrage der Fraktion (19/22689). So wollen die Abgeordneten unter anderem erneut wissen, ob die "Bundeszentrale" Teil der Digitalisierungsstrategie der Bundesregierung ist. Zudem interessiert sich die Fraktion dafür, was die Bundesregierung konkret unter dem Begriff "Bundeszentrale" versteht.