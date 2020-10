AfD fragt nach Umsatzrückgang bei Bundesunternehmen

Finanzen/Kleine Anfrage - 21.10.2020 (hib 1123/2020)

Berlin: (hib/HLE) Ob es Umsatzrückgänge bei den mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen des Bundes gibt, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23430) in Erfahrung bringen. Gefragt wird auch, von wie vielen Unternehmen mit Bundesbeteiligung Stundungsanträge für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer gestellt worden seien. Wie es in der Vorbemerkung zur Kleinen Anfrage heißt, ist der Bund unmittelbar an 104 und mittelbar an 433 Unternehmen beteiligt.