EU-Verordnungsentwurf für Kryptoassets

Finanzen/Kleine Anfrage - 21.10.2020 (hib 1124/2020)

Berlin: (hib/HLE) Der Entwurf für eine EU-Verordnung für Kryptoassets ist Thema einer Kleinen Anfrage der FDP-Fraktion (19/23387). Die Abgeordneten wollen erfahren, wie viele kryptowährungsbezogene Unternehmen bereits eine Erlaubnis bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt beziehungsweise genehmigt bekommen haben. Außerdem wird gefragt, wie viele Unternehmen in Deutschland beziehungsweise in der Europäischen Union in den Anwendungsbereich der Verordnung fallen würden.