AfD-Fraktion fragt nach Erlass von Schulden

Finanzen/Kleine Anfrage - 21.10.2020 (hib 1124/2020)

Berlin: (hib/HLE) Welchen Staaten die Bundesrepublik Deutschland seit dem Jahr 2000 Schulden erlassen oder reduziert hat, will die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23429) erfahren. Die Fraktion will unter anderem wissen, ob die Staaten bei der Bundesrepublik Deutschland erneut Schulden aufgenommen haben und wie hoch die Schulden gegenwärtig sind. Außerdem geht es um den Schuldenerlass für sogenannte Privatrechtssubjekte.