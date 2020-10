Stellung des Compact Magazins in der rechtsextremen Szene

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 21.10.2020 (hib 1125/2020)

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, welche Stellung die Compact Magazin GmbH und das Compact Magazin nach Kenntnis der Bundesregierung im rechtsextremistischen Spektrum in der Bundesrepublik sowie dem deutschsprachigen Ausland einnehmen. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/23406) unter anderem danach, welche dem rechtsextremistischen Spektrum zugerechneten Autoren nach Kenntnis der Bundesregierung während der vergangenen fünf Jahre wie häufig im Compact Magazin veröffentlicht haben oder dort interviewt wurden.