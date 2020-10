Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 22.10.2020 (hib 1127/2020)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der seit 2015 zur Teilnahme an einem Integrationskurs verpflichteten Personen erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23432). Auch will sie unter anderem wissen, wie viele davon seit 2015 einen Integrationskurs begonnen und wie viele solcher Kursteilnehmer seit 2015 den Kurs wegen eigener Inaktivität nicht beendet haben.