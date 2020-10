FDP fragt nach Eigenkapitalerhöhung der Deutschen Bahn AG

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 22.10.2020 (hib 1127/2020)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem aktuellen Stand der beihilferechtlichen Prüfung der EU-Kommission zur im Rahmen des Zweiten Nachtrags für den Bundeshaushalt 2020 durch die Bundesregierung beschlossenen Eigenkapitalerhöhung der Deutsche Bahn AG (DB AG) in Höhe von fünf Milliarden Euro erkundigt sich die FDP-Fraktion. In einer Kleinen Anfrage (19/23039) wollen die Abgeordneten wissen, ob nach Einschätzung der Bundesregierung die Möglichkeit besteht, dass sich die beihilferechtliche Prüfung der EU-Kommission bis in das Jahr 2021 hineinziehen könnte.