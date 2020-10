Regierung: Deutschland belegt Spitzenplatz unter Gebern

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Antwort - 23.10.2020 (hib 1134/2020)

Berlin: (hib/JOH) Laut Bundesregierung ist die Transparenz der deutschen Entwicklungszusammenarbeit hoch und steigt seit Jahren kontinuierlich an. Dies sei vor wenigen Monaten auch von der internationalen Organisation Publish What You Fund (PWYF) bestätigt worden, schreibt sie in einer Antwort (19/23440) auf eine Kleine Anfrage (19/22984) der AfD-Fraktion. Im diesjährigen internationalen Geber-Ranking von PWYF habe Deutschland sich zudem um 20 Prozentpunkte auf 77,3 Prozent für die Instrumente der finanziellen Zusammenarbeit sowie um 11,5 Prozentpunkte auf 72,3 Prozent für die technische Zusammenarbeit verbessert. Damit befänden sich beide Bewertungen in der Kategorie "Gut" und Deutschland belege "einen Spitzenplatz unter den bilateralen Gebern".

Die Publikation "Erfolge der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in der 19. Legislaturperiode" veranschauliche beispielhaft Wirkungen und Ergebnisse der deutschen Entwicklungspolitik anhand ausgewählter nachhaltiger Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals - SDGs), heißt es in der Antwort weiter. Die deutschen Durchführungsorganisationen (DO) seien an der Erstellung im Rahmen ihrer allgemeinen Beratungsleistung beteiligt gewesen.