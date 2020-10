Nachwuchsgewinnung der Bundespolizei

Inneres und Heimat/Antwort - 23.10.2020 (hib 1135/2020)

Berlin: (hib/STO) Über Maßnahmen der Bundespolizei zur Nachwuchsgewinnung berichtet die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/23369) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (19/22280). Danach betreibt die Bundespolizei zur Nachwuchsgewinnung die Webseite www.komm-zurbundespolizei.de", auf der unter anderem Informationen zu ihren Ausbildungsgängen dargestellt.werden. Freie Ausbildungsplätze werden den Angaben zufolge auf den Webseiten www.bundespolizei.de, www.service.bund.de, den Seiten der Bundesagentur für Arbeit und verschiedenen Handwerkskammern eingestellt beziehungsweise ausgeschrieben.

Weiterführende öffentliche Werbemaßnahmen orientieren sich laut Vorlage an den jeweiligen Bewerberlagen und erfolgen durch die jeweiligen Bundespolizeibehörden auf regionaler Ebene. Dies seien neben der Informationsbereitstellung auf unterschiedlichen Webseiten zum Beispiel die Teilnahme an regionalen Ausbildungsmessen beziehungsweise Messen für Schulabgänger oder die Verteilung von Werbeflyern in öffentlichen Veranstaltungen. Darüber hinaus werden der Antwort zufolge Informationen zu Ausbildungsplätzen im Rahmen der Beteiligung an den "Girls und Boys Days" und Schülerpraktika gegeben.

Wie die Bundesregierung weiter ausführt, ist "zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Bundespolizei als ausbildender Arbeitgeber" eine Ausweitung entsprechender Werbemaßnahmen vorgesehen.