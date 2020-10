Linkenfraktion fragt nach Atommüllendlagersuche

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 23.10.2020 (hib 1135/2020)

Berlin: (hib/CHB) Mit welchen Gesprächen und welchen Eingaben sich die bayerische Landesregierung in die Suche nach einem Atommüllendlager eingebracht hat, will die Fraktion Die Linke wissen. In ihrer Kleinen Anfrage (19/23453) bezieht sie sich auf Medienberichte, wonach die bayerische Landesregierung bei der Endlagersuche eine Blockadehaltung eingenommen haben soll.