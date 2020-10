2,31 Millionen Personen aus NRW mit Eintrag in Flensburg

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 27.10.2020 (hib 1149/2020)

Berlin: (hib/HAU) Am 1. Januar 2019 waren laut Bundesregierung 2,31 Millionen Personen aus Nordrhein-Westfalen im Fahreignungsregister des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg eingetragen. Das geht aus der Antwort der Regierung (19/23451) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/23084) hervor. In der Antwort wird auch Auskunft über die Arten der Verkehrsverstöße sowie die Anzahl der erteilten Fahrverbote und der Teilnehmer an Fahreignungsseminaren mit und ohne Punktabbau in Nordrhein-Westfalen erteilt.