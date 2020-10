Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 27.10.2020 (hib 1149/2020)

Berlin: (hib/HAU) Bei welchen zukünftigen Baumaßnahmen an Bundesautobahnen geplant ist, 24-Stunden-Baustellen einzurichten, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23422) wissen. Die Bundesregierung soll zudem darüber Auskunft geben, wie viele Baustellen im Netz der Deutsche Bahn AG (DB AG) aktuell als 24-Stunden-Baustellen in Betrieb sind.