Zahl islamistischer Gefährder erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 27.10.2020 (hib 1150/2020)

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele islamistische Gefährder sich zum Ende des dritten Quartals 2020 in Deutschland aufgehalten haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/23556) unter anderem danach, wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zum islamistischen Terrorismus der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof im dritten Quartal 2020 nach Kenntnis der Bundesregierung eingeleitet hat.