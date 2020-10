Angelverbot in Naturschutzgebieten hinterfragt

Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit/Kleine Anfrage - 28.10.2020 (hib 1157/2020)

Berlin: (hib/CHB) Die Einschränkungen für Freizeitfischer in drei Naturschutzgebieten der Ostsee thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/23582). Unter anderem fragt sie, welche wissenschaftlich nachvollziehbaren Gründe es für das 2017 erlassene Angelverbot in Teilen der Naturschutzgebiete Fehmarnbelt, Kadettrinne und Pommersche Bucht - Rönnebank gebe.