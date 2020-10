FDP-Fraktion will "Überwachungsgesamtrechnung"

Inneres und Heimat/Antrag - 28.10.2020 (hib 1163/2020)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion dringt auf eine "Überwachungsgesamtrechnung statt weiterer Einschränkungen der Bürgerrechte". In einem Antrag (19/23695), der am Donnerstag erstmals auf der Tagesordnung des Bundestagsplenums steht, fordert die Fraktion die Bundesregierung auf, "beim Vorschlag neuer Überwachungsbefugnisse Zurückhaltung walten zu lassen". Ziel müsse es sein, das "Gesamtmaß staatlicher Überwachung, dem die Bürgerinnen und Bürger durch Eingriffsbefugnisse und Zugriffspraxis der Sicherheitsbehörden täglich ausgesetzt sind", so gering wie möglich zu halten. Das bislang nur abstrakt in der Wissenschaft entwickelte Modell einer "Überwachungsgesamtrechnung" solle zu diesem Zweck für die Anwendung innerhalb von Gesetzgebungsverfahren und für eine gesamtgesellschaftliche Debatte "praktisch handhabbar gemacht werden".

Dazu soll die Bundesregierung nach dem Willen der Fraktion "eine Methodik für eine Überwachungsgesamtrechnung" entwickeln, mit der alle bestehenden Datenspeicherungen und Überwachungsbefugnisse zusammengestellt und in ihrer Gesamtheit evaluiert werden. Bis dahin soll die Bundesregierung laut Vorlage keine neuen Sicherheitsgesetze vorschlagen, "die Überwachungsbefugnisse beinhalten".

Ferner plädiert die Fraktion in dem Antrag dafür, in Entwürfe neuer Sicherheitsgesetze Mechanismen wie etwa "Evaluierungsklauseln für Überwachungsbefugnisse" einzuführen, "die zur Schaffung einer besseren Datengrundlage für eine Überwachungsgesamtrechnung beitragen". Zudem fordert sie, dass für alle Gesetzgebungsverfahren im Sicherheitsbereich eine Gesetzesfolgenabschätzung vorgenommen wird, "die von den Regelungen zur Datenerhebung und -verarbeitung ausgehende Risiken für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen darlegt und bewertet".

Darüber hinaus wird in dem Antrag die Einsetzung einer "Freiheitskommission" als unabhängiges Gremium nach dem Vorbild der "Wirtschaftsweisen" oder des Deutschen Ethikrats mit Experten aus Justiz, Wissenschaft und Zivilgesellschaft gefordert zur "kontinuierlichen Bewertung von freiheitseinschränkenden und Überwachungsmaßnahmen". Des Weiteren soll die Bundesregierung laut Vorlage unter anderem Forschungsvorhaben fördern, die "Auswirkungen von Überwachungsmaßnahmen und dem staatlichen Zugriff auf private und staatliche Datenbestände auf Freiheit und Demokratie untersuchen".