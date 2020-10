Hecken als moderne Agroforstsysteme

Ernährung und Landwirtschaft/Antrag - 29.10.2020 (hib 1172/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD will die Neuanlage von Hecken als Bestandteile von modernen Agroforstsystemen fördern. Ein entsprechender Antrag (19/23713) fordert, dass die Bundesregierung den Begriff "Hecke als Bestandteil von Agroforstsystemen" so definieren soll, dass auf langfristige Nutzung angelegte Hecken oder Gehölzstreifen auch bei längeren Umtriebszeiten nicht als "Wald" im Sinne des Bundeswaldgesetzes angesehen werden können. Neu angelegte "Hecken als Bestandteile von Agroforstsystemen" sollten nicht als besonders geschützte Biotope, als Elemente der Biotopvernetzung oder als geschützte Landschaftsbestandteile im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes angesehen werden können, so die Fraktion.