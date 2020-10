Perspektiven der EU-Forststrategie

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 29.10.2020 (hib 1172/2020)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/23581) für die Unterschiede zwischen der geplanten EU-Forststrategie und der nationalen Waldstrategie 2020 der Bundesregierung. Die Abgeordneten wollen unter anderem von der Bundesregierung wissen, in welchen Punkten beide Strategien voneinander abweichen und inwiefern dies relevant für die Praxis in Deutschland ist.