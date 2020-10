Vorzeitiges Ausscheiden von Bundesministern

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 30.10.2020 (hib 1174/2020)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, "aus welchen Gründen und mit welchen Begründungen" nach Kenntnis der Bundesregierung Bundesminister in den vergangenen sieben Jahren vorzeitig aus dem jeweiligen Amt ausgeschieden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/23602) unter anderem danach, aus welchen Gründen und mit welchen Begründungen im genannten Zeitraum Staatssekretäre vorzeitig aus dem jeweiligen Amt ausschieden.