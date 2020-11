Inneres und Heimat/Antwort - 03.11.2020 (hib 1184/2020)

Berlin: (hib/STO) Um die personelle Entwicklung der Bundespolizei im Saarland geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/23615) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/23255). Danach sollen "vorbehaltlich der Anzahl der im Bundeshaushaltsplan 2021 für die Bundespolizei im Kapitel 0625 ausgebrachten Planstellen und Stellen" nach derzeitiger Planung in den kommenden Jahren in der im Saarland gelegenen Dienststelle und den im Saarland gelegenen Dienststellenteilen der Bundespolizei 129 zusätzliche Dienstposten eingerichtet und besetzt werden.