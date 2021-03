Doppelte Staatsangehörigkeiten thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.03.2021 (hib 321/2021)

Berlin: (hib/STO) „Doppelte Staatsangehörigkeiten in Deutschland“ sind Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/27231). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, wie viele der seit dem Jahr 2000 in Deutschland eingebürgerten Personen zudem ihre alte Staatsangehörigkeit behalten haben. Auch will sie wissen, welche Kenntnis die Bundesregierung über die aktuelle Zahl der Personen hat, die neben der deutschen Staatsangehörigkeit noch eine weitere Staatsangehörigkeit besitzen.