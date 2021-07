Minenräumung in Syrien

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 09.07.2021 (hib 885/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach der Minenräumung in Syrien erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/31226). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, wann und in welcher Höhe die Ende 2017 von der Bundesregierung bereitgestellten zehn Millionen Euro für die Minenräumung in Rakka abgerufen worden und an wen die Mittel geflossen sind. Außerdem fragen sie nach aktuell laufenden beziehungsweise geplanten Minenräumungsoperationen in Syrien und nach der Beteiligung des Mine Action Service der Vereinten Nationen (UNMAS).