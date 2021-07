FDP thematisiert überlange Arbeitszeiten

Arbeit und Soziales/Kleine Anfrage - 15.07.2021 (hib 896/2021)

Berlin: (hib/STO) Die FDP-Fraktion will wissen, wie hoch nach Kenntnis der Bundesregierung der Anteil der Beschäftigten in Deutschland mit „überlangen Arbeitszeiten von mehr als 55 Stunden pro Woche“ ist. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/31447) unter anderem danach, wie die Bundesregierung die physischen und psychischen Folgen von überlangen Arbeitszeiten beurteilt und welche Konsequenzen sie daraus zieht.