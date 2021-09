FDP fragt nach Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 16.09.2021 (hib 1021/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach Rückzahlungen von Corona-Soforthilfen erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/32339). Die Abgeordneten möchten unter anderem wissen, welche Bundesländer in welcher Höhe Rückzahlungsforderungen geltend gemacht haben und in welchem Verhältnis die Höhe der Rückzahlungsforderungen zu den ausgezahlten Corona-Soforthilfen in den einzelnen Ländern steht.