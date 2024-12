Berlin: (hib/STO) Um Baukostenzuschüsse für parteinahe Stiftungen geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/13936) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/13726). Darin werden die an die politischen Stiftungen seit dem Jahr 2004 ausgereichten Baukostenzuschüsse an die Friedrich-Ebert-Stiftung, die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, die Heinrich-Böll-Stiftung, die Hanns-Seidel-Stiftung, die Konrad-Adenauer-Stiftung und die Rosa-Luxemburg-Stiftung aufgelistet.