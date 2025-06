Durchschnittsentgelt und Rentenwert

Berlin: (hib/CHE) Mit dem Zusammenhang zwischen der Höhe des Durchschnittsentgelts und dem Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversicherung befasst sich eine Antwort (21/428) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/240) der AfD-Fraktion. Darin erläutert die Regierung den Mechanismus der Festlegung des Durchschnittsentgeltes und seine Auswirkung auf die Höhe des Rentenwertes und schreibt unter anderem: „Bei der Berechnung des aktuellen Rentenwertes setzt sich die sogenannte anpassungsrelevante Lohnentwicklung zum einen aus der vom Statistischen Bundesamt in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) ermittelte Lohnentwicklung des Vorjahres und einem Korrekturfaktor für die Berücksichtigung der Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte des vorletzten Jahres zusammen. Im Ergebnis orientiert sich die Rentenanpassung damit insbesondere - wenn auch zeitverzögert - an der Entwicklung der beitragspflichtigen Entgelte.“